МВФ погіршив прогноз падіння економіки РФ в 2016 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув в бік деякого погіршення економічні прогнози для Росії, повідомляє ТАСС з посиланням на прогнозно-аналітичний звіт, який має бути офіційно представлений 20 січня в Лондоні.

"Фонд очікує скорочення російської економіки в поточному році на 1%, а в наступному році - зростання на 1%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої осені фонд прогнозував спад економіки Росії в 2016 році на 0,6%. Разом з тим тоді ж він очікував, що протягом 2015 року спад досягне 3,8%.

Читайте такожBloomberg зарахував Росію до числа найгірших економік 2016 року

Згідно з оновленим документом, за фактом цей показник склав мінус 3,7%.

Минулого тижня нові прогнози оприлюднив Світовий банк. У Росії його очікування стали більш оптимістичними, ніж у МВФ: мінус 0,7% протягом поточного року і плюс 1,3% - протягом майбутнього.