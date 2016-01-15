Кабмін схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1407 від 30 грудня 2015 року. Документ набрав чинності з 1 січня.

У Кабміні очікують, що реалізація стратегії сприятиме розвитку України як демократичної, правової держави, а також забезпеченню захисту її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин та формуванню засад громадянського суспільства.

Серед основних завдань стратегії – законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Стратегія також передбачає прозоре та ефективне використання коштів державного бюджету; стимулювання припливу іноземних інвестицій у національну економіку; наповнення дохідної частини держбюджету; сприяння лібералізації ЄС візового режиму для громадян України.

При цьому уряд доручив Державній службі фінансового моніторингу разом з іншими органами виконавчої влади забезпечувати щорічно до 1 грудня розробку та подання на затвердження Кабінету міністрів плану заходів щодо реалізації схваленої цим розпорядженням стратегії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні вступив в дію закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою в рамках заходів з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.