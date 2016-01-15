Україна тимчасово скасувала обмеження на імпорт з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення призупинити до 1 травня 2016 року введення спеціального мита в розмірі 39,2% на імпорт низки товарів з Республіки Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

У повідомленні нагадується, що рішення про введення мит було кроком у відповідь на недружні дії зі сторони Білорусі стосовно українських підприємств кондитерської та пивоварної галузей.

"Комісія розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про результати проведення консультацій з компетентними органами Республіки Білорусь, метою яких було врегулювання спірної ситуації, а також позицію суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності кондитерської та пивоварної галузей, які були ініціаторами проведення розслідування", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила наприкінці листопада минулого року ввести з 20 січня 2016 роки спеціальне мито у розмірі 39,2% на імпорт низки товарів з Республіки Білорусь. Зокрема, спецмитом мали оподатковуватися молочна продукція і сири, рибна продукція, кондитерські вироби, хлібобулочні і борошняні вироби, пиво, горілка, сіль, косметика, шампуні, миючі та чистячі засоби, сірники, вироби з пластмаси, кухонні меблі, шини та покришки, трактори, тканини та інші товари.

З 1 травня 2014 року Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з країн, які не входять до Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них зажадали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж вдвічі, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.

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Основу українського імпорту з Республіки Білорусь становлять нафтопродукти, трактори та сідельні тягачі, металопродукція, холодильники і морозильники, шини, полімери етилену, мінеральні і калійні добрива, вантажні автомобілі, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові вироби, частини та обладнання для автомобілів і тракторів, сільськогосподарська техніка, кордные матеріали і синтетичні волокна.