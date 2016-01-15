Гривня на міжбанку впала до 24,20 за долар

У п'ятницю, 15 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,10/24,20 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 26,2830/26,3920 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3120/0,3140 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 24,1065 грн/дол., на цю годину укладено 135 угод на суму 38,49 млн дол.