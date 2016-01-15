Російський рубль продовжує падати слідом за нафтою

У Росії біржовий курс євро на торгах 15 січня перевищив 77 рублів, до 12:48 мск вартість американської валюти сягнула 77,04 рубля. Це на рубль вище за рівень попереднього закриття. Євро до цього ж часу коштувало 84,07 рубля, піднявшись майже на півтора рубля, пише Slon.ru.

Біржові курси світових валют оновили максимуми з кінця 2014 року. Офіційний курс долара, встановлений Цб на 16 січня, становить 76,5 рубля, курс євро – 83,2 рубля.

Курс рубля до світових валют знижується на тлі здешевлення нафти. Вартість Brent на торгах 15 січня закріпилася на позначці нижче $30 за барель. Згідно з даними лондонської біржі ICE, до 12:50 Brent коштувала $29,89 за барель. Барель WTI торгується за $29,6.

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Нафтові ціни падають через побоювання інвесторів щодо стану світової економіки, зокрема волатильності на ринках Китаю, відзначає Reuters. Крім того, ціни на вуглеводні відчувають тиск через очікування пропозиції нафти від Ірану, який чекає зняття санкцій з найближчим часом.