Росія через ціни на нафту відмовляється від проектів та різко скоротить витрати бюджету

Глава уряду РФ Дмитро Медведєв на нараді з бюджету-2016 анонсував серйозне скорочення витрат і відмову від низки проектів через "драматичне" зниження цін на нафту, повідомляє Прайм.

"Про прийняття рішення скоротити витрати на 10% вже повідомляв керівник Мінфіну Антон Сілуанов: при нинішньому бюджеті, в якому середня ціна нафти закладена на рівні 50 доларів за барель, недоотримання доходів не дозволить виконати план по утриманню дефіциту на рівні не вище 3% ВВП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Мінфін Росії пропонує перезаставити ціну нафти на рівні 40 доларів за барель.

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На думку Медведєва, можливе подальше падіння ціни нафти, зокрема через зняття санкцій з великого експортера нафти та газу Ірану.

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Російський прем'єр запропонував встановити коридор цін на нафту, хоча й максимально вузький, і керуватися ним при бюджетному плануванні. Також Медведєв вкотре закликав скорочувати неефективні витрати.