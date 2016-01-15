У Порошенка розповіли, за скільки планують продати підрозділ Roshen у Росії

Покупця на російські активи Roshen поки не знайшлося. Про це розповів генеральний директор корпорації В'ячеслав Москалевський, пише ЛІГА.net.

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"Ми виставили їх приблизно за $200 млн", - сказав він.

У той же час Москалевський зазначив, що покупця на активи поки немає.

"Ми виставили його на продаж. Але як тільки ми це зробили, всі реальні покупці пішли в підпілля. Ми жартуємо, що як тільки туди втік Янукович, в Росії почалися ті ж речі, що і у нас при ньому. Покупців нормальних немає, залишилися одні менти і эфэсбэшники. А у них специфічний підхід до покупок. Тільки вони приходять подивитися актив - завтра чекайте прокуратуру. Тобто актив оцінили - і на наступний день починають віджимати", - розповів Москалевський.

Москалевський також заявив, що свою частку в корпорації, незважаючи на заяви президента, продавати не збирається.

"Я відразу сказав, що коли Петро Олексійович буде продавати корпорацію, перше, що він повинен зробити, - призначити замість мене якусь людину, оскільки я цим займатися не буду. Тому що я це робив для себе, а не на продаж. Захоче - нехай продає, я ж не можу сказати "ні", - розповів СЕО корпорації.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім "5 каналу". Згодом Порошенко залучив для продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

Відповідно до чинної Конституції України, президент країни не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - найбільший виробник кондитерської продукції в Україні, належить президенту Петру Порошенку. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн на рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

"Сліпий" траст є формою довірчого управління активами, в якому довірчим власникам заборонено давати бенефіціарам будь-яку інформацію про управління капіталами трасту.