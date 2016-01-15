Україна поскаржилася членам СОТ на торговельну дискримінацію з боку Росії

Україна направила членам Світової організації торгівлі (СОТ) заяву про торговельної дискримінації з боку Росії, включаючи ембарго та обмеження транзиту.

Текст заяви опублікований на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Україна привертає увагу членів СОТ до продовження агресії з боку Російської Федерації. Політично мотивовані та незаконні торговельні заходи були прийняті та реалізуються Російською Федерацією після рішення України розпочати імплементацію положень поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року", - йдеться в заяві.

Також українська сторона зазначила, що дії Росії не відповідають її зобов'язаннями в рамках СОТ та порушують міжнародне торговельне законодавство.

"Заходи, описані нижче, повністю несумісні з міжнародним публічним правом, основоположними принципами СОТ, а також зобов'язаннями, взятими Російською Федерацією при вступі до СОТ. Україна переконана, що члени СОТ мають неухильно дотримуватися правил СОТ", - підкреслюється в документі.

При цьому, згідно із заявою, Україна змушена застосовувати відповідні заходи.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 13 січня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розширити перелік російських товарів, які можуть потрапити під імпортне ембарго.

З 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання. Крім того, Україна ввела імпортні мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

Також Україна готує позов до Всесвітньої торговельної організації проти Росії з торгових обмежень щодо продовольчої продукції та транзиту товарів.

Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Росії щодо торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим в загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, введені Росією, скоротився з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51 мільйона доларів за 7 місяців 2015 року.

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Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введений Росією заборона на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.