Ділові очікування бізнесу досягли максимуму за півтора року – НБУ

Представники українського бізнесу очікують на подальше уповільнення інфляції в 2016 році, а також пожвавлення ділової активності за підсумками року.

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, яке Національний банк України провів у листопаді-грудні 2015 року.

Регулятор зазначає, що компанії покращують інфляційні очікування третій квартал поспіль і передбачають зростання споживчих цін на 22,5% упродовж наступних 12 місяців, тоді як за результатами третього кварталу минулого року вони прогнозували споживчу інфляцію в розмірі 25,5%.

Очікуване зростання цін підприємства пов'язують з обмінним курсом гривні і підвищенням витрат на виробництво. Найменший вплив на зростання цін, на їхню думку, мають пропозиція грошей в економіці, динаміка цін на світових ринках і соціальні витрати бюджету. При цьому 86,6% респондентів прогнозують ослаблення національної валюти за 12 місяців.

НБУ зазначив, що другий квартал поспіль індекс ділових очікувань перевищує значення 100%, і наприкінці минулого року цей показник досяг 104% - максимуму за півтора року. Зокрема, порівняно з попереднім кварталом він зріс на 3,8 п. п. Найбільш оптимістично налаштовані сільськогосподарські, енерго - та водопостачальні, а також торговельні підприємства. Найнижчі очікування у підприємств видобувної промисловості і транспорту.

«Така тенденція є наслідком поліпшення очікувань бізнесу щодо перспектив власного розвитку. А саме - зростання обсягів реалізації продукції та інвестицій, а також поліпшення фінансово-економічного стану підприємств. Компанії очікують на уповільнення темпів спаду обсягів виробництва товарів і послуг в Україні», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років.

Інфляція у грудні 2015 року порівняно з листопадом 2015 року сповільнилася до 0,7% із 2%, зафіксованих місяцем раніше.