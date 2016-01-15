"Ощадбанк" подав позов на дочірній банк "Сбербанку Росії"

Державний «Ощадбанк» подав позов до Господарського суду Києва про незаконне перейменування дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні у «Сбербанк», повідомила прес-служба держбанку.

«Ощадбанк» наполягає на незаконності перейменування української «дочки» «Сбербанку Росії» в «Сбербанк» і заявляє про порушення прав інтелектуальної власності. Про це йдеться у позові «Ощадбанку» в Господарський суд Києва, який було подано сьогодні, 15 січня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

«Ощадбанк» вважає, що «Сбербанк Росії» незаконно використовує торгову марку «Сбербанк», єдиним законним власником якої на території України є «Ощадбанк».

«Перейменування «Сбербанку Росії» просто у "Сбербанк" незаконне, тому ми звернулися до суду. І не тільки щоб захистити інтереси «Ощадбанку», а й інтереси мільйонів українців. Вважаємо неприпустимими спроби «Сбербанку Росії» таким шляхом приховати країну походження акціонерного капіталу», - наводяться у повідомленні слова голови правління «Ощадбанку» Андрія Пишного.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні змінив назву на «Сбербанк».