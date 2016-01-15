Міжнародні резерви Росії в 2015 році "схудли" на $17 мільярдів

Міжнародні резерви РФ станом на 1 січня 2016 року склали 368,399 мільярда доларів проти 364,780 мільярда доларів на 1 грудня, повідомляє Прайм "з посиланням на Банк Росії.

Протягом 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 рази - до 385,46 мільярда доларів. Таким чином, протягом 2015 року резерви скоротилися на 17 мільярдів доларів.

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Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії та уряду РФ. Резерви складаються з монетарного золота, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та коштів в іноземній валюті (інші резервні активи).