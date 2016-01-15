Російський рубль прискорив падіння на тлі дешевої нафти: 85 за євро вперше з 2014 року

Курс євро до рубля на Московській біржі в ході торгів зріс в порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів на 2,46 руб. до 85,07 руб., перевищивши позначку в 85 руб. вперше з грудня 2014 року.

Курс долара зріс на 1,6 руб. до 77,65 руб., пише ТАСС.

Рубль прискорив зниження на тлі здешевлення нафти. Зокрема, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 р. на біржі ICE в Лондоні опустилася на 4,37% до 29,53 долара. Раніше в ході торгів 13 січня ціна Brent падала нижче позначки 30 дол/бар вперше з квітня 2004 року.

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Крім нафти на рубль чинить тиск низька активність експортерів на валютному ринку.

"Російські експортери практично не проявляють активності на валютному ринку. З урахуванням податкових платежів поки неясно, чому вони не діють - вважають, що можливе подальше падіння рубля, або ж продовжують відзначати свята", - каже старший стратег Sberbank CIB Володимир Пантюшин.