Офіційний курс гривні до долара оновив мінімум за 9 місяців

Національний банк України сьогодні, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,1874 грн/дол., що є мінімальним значенням за останні 9 місяців.

Середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 24,1874 грн/дол., на цю годину було укладено 532 угоди на суму 285,47 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня котирування гривні на міжбанківському валютному ринку знизилися до 24,15/24,30 грн/дол. Уранці 15 січня регулятор оголосив про проведення аукціону з продажу валюти об'ємом до 30 млн грн.