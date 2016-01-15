У Яценюка назвали умови для отримання від ЄС другого траншу в розмірі €600 мільйонів

Другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро Україна отримає вже у першому кварталі цього року, якщо вдасться прийняти п’ять ключових законопроектів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, як підкреслюють в уряді, необхідно завершити впровадження нової моделі ринку газу в Україні та прийняти відповідні урядові законопроекти:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу» (№ 3325);

- «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу» (№3074).

Також потребує ухвалення урядовий законопроект, який посилить незалежність регулятора ринку електроенергії - «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» (№ 2966), а також законопроект, спрямований на розвиток сфери конкуренції – «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)» (№ 2168а), заявляють у Кабміні.

Крім того, як йдеться в повідомленні, в рамках здійснення реформи державного управління має бути прийнятий внесений урядом законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 2489).

При цьому в уряді зазначають, що з усіх перелічених законопроектів тільки три ухвалені Верховною Радою у першому читанні (йдеться про зміни до Митного кодексу, законопроект про захист економічної конкуренції та службу в органах місцевого самоврядування).

Водночас важливим критерієм макрофінансової допомоги ЄС є дотримання Україною міжнародних та двосторонніх торговельних зобов’язань, зокрема щодо недопущення запровадження нових заходів, які обмежують або спотворюють торгівлю. Йдеться, зокрема про скасування тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді, як такої, що суперечить вимогам СОТ (мова йде про норми закону № 325-VIII), заявили в кабміні.

«Меморандум, в рамках якого Україна отримує макрофінансову допомогу ЄС, містить низку обов’язкових заходів для пришвидшення наших внутрішніх реформ, і це дуже важливий аспект, який стимулює процеси євроінтеграції. Також набуває надзвичайного значення потреба відмовитись від обмежень у торгівлі, які суперечать зобов’язанням України (зокрема, це стосується СОТ та зони вільної торгівлі з ЄС). Більше того, мусимо і надалі утримуватись від будь-яких спроб запроваджувати подібні обмеження, оскільки наша держава підписала відповідні міжнародні угоди і повинна виконувати їх на постійній основі», - наголосила заступник міністра Кабінету міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк.

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Україна та ЄС 22 травня 2015 року підписали Меморандум щодо отримання Україною макрофінансової допомоги у сумі 1 млрд 800 млн євро, яка надходить трьома траншами. Перший транш отримано у 2015 р.