Україна очолила перелік країн, які звертаються до служби допомоги експортерам ЄС

Як зазначається на офіційній сторінці Представництва ЄК у соціальній мережі Facebook, з початку січня служба допомоги зареєструвала 3251 звернення від українських підприємств, що становило 15% від загальної кількості запитів.

У трійці лідерів також Іспанія (близько 3 тис. звернень) та Франція (1419 запитів).

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Як повідомляв УНІАН, із 1 січня цього року набула чинності Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Євросоюз за підсумками 2015 року став ключовим торговим партнером України. Близько 33,4% усього українського експорту направляється до країн Євросоюзу.