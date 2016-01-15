Україна очолила перелік країн, які звертаються до служби допомоги експортерам ЄС
19:43, 15 січня 2016Фінанси
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Україна очолила перелік держав, які звертаються до спеціальної служби допомоги експортерам, організованої Європейською комісією.
REUTERS
Як зазначається на офіційній сторінці Представництва ЄК у соціальній мережі Facebook, з початку січня служба допомоги зареєструвала 3251 звернення від українських підприємств, що становило 15% від загальної кількості запитів.
У трійці лідерів також Іспанія (близько 3 тис. звернень) та Франція (1419 запитів).
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Як повідомляв УНІАН, із 1 січня цього року набула чинності Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Євросоюз за підсумками 2015 року став ключовим торговим партнером України. Близько 33,4% усього українського експорту направляється до країн Євросоюзу.
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