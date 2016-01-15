За рік українці забрали з банків третину валютних депозитів

Обсяг депозитів в українських банках у 2015 році у національній валюті збільшився на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на оперативні дані регулятора.

Згідно з наведеними даними, в грудні гривневі депозити збільшилися на 6,7%, валютні - знизились на 5,2%.

Залишки за гривневими кредитами в грудні знизилися на 4,8%, з початку року - скоротився на 19,1%, до 439,3 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами в грудні знизилися на 0,6%, з початку року - зменшилася на 19,1%, до 23,9 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 13,7% - до 364,5 млрд грн, в іноземній валюті - на 37,2%, до 19,4 млрд дол.