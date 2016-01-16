S&P понизило суверенний рейтинг Польщі

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті агентства, передає Deutsche Welle.

Як повідомляється, зниження рейтингів на одну позначку відображає позицію S&P з приводу значного порушення системи стримувань і противаг у Польщі, а саме останніх змін до законодавства стосовно суттєвого зниження "незалежності та ефективності ключових інституцій, таких як конституційний суд та громадське мовлення".

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"На наш погляд, ці заходи підривають сили польських інституцій і виходять за рамки того, яких змін політики ми очікували за підсумками загальних виборів", - йдеться у повідомленні.

В агентстві Standard & Poor's вважають, що перспективи для рейтингу є негативними та попереджають, що плани щодо щедрих соціальних витрат, швидше за все, принесуть деяке погіршення сильного макроекономічного менеджменту Польщі.

Зокрема, у S&P побоюються подальшого зниження незалежності та ефективності національного банку Польщі.

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Як повідомлялося, 7 січня польський президент Анджей Дуда підписав закон, який передбачає призначення і звільнення керівників державних ЗМІ Міністерством фінансів Польщі. Також нещодавно нова влада домоглася прийняття в Сеймі та Сенаті закону, який ускладнює діяльність Конституційного суду. Ці кроки викликали протести польської громадськості і стурбованість ЄС.

8 січня представники Польщі та ЄС провели у Варшаві переговори щодо змін у законі про Конституційний суд, а також поправок до закону про теле- і радіомовлення.