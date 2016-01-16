Україна з 17 січня припиняє товарообіг з окупованим Кримом - постанова

Україна, згідно з рішенням уряду від 16 грудня 2015 року, припиняє товарообіг з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Як йдеться у постанові уряду № 1035, рішення уряду вступає в силу з 17 січня 2016 року.

За рішенням Кабінету міністрів, заборона не стосується особистих речей громадян, що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі, та соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу.

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«Дія постанови не поширюється на поставку електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, що здійснюється відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України, на поставку з тимчасово окупованої території на іншу територію України товарів, що мають стратегічне значення для галузей економіки та безпеки держави, за підтвердженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також на ввезення на тимчасово окуповану територію гуманітарної допомоги, яка надається міжнародними гуманітарними організаціями згідно з переліком, затвердженим Міністерством соціальної політики», - йдеться у постанові уряду.