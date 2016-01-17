Росія витрачає на утримання окупованої частини Донбасу мільярд євро на рік - Bild

Про це йдеться в розслідуванні німецької газети Bild.

Повідомляється, що на даний момент в окупованих районах Донецької області проживає 653 тис. пенсіонерів, Луганській області - 425 791 людини. Видання пише, що пенсійні виплати Росії щомісяця обходяться в 2 418 378 168 рублів або 30 млн євро.

За даними газети, бойовики на Донбасі, в залежності від рангу, отримують 90-465 євро. У той час як зарплата вчителя становить 50 євро.

За розрахунками Bild, Росії доводиться витрачати близько 79 мільйонів євро в місяць для того, щоб платити зарплату державним службовцям і пенсії на контрольованих територіях.

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"Навіть якщо виплати Росії обмежені зарплатами в громадському секторі і такими статтями як пенсії, ці витрати становлять приблизно 1 млрд євро на рік, що можна порівняти з бюджетом таких країн, як Вірменія або Молдова, в Росії це - 0,6% витрат держбюджету", - пише видання.

При цьому газета зазначає, що витрати РФ є лише частиною російських сумарних витрат на підтримку окупованих районів Донбасу. Плата за газ, бензин, нафту, продукти харчування, гуманітарну допомогу, а також на боєприпаси обходяться Росії в сотні мільйонів євро в рік.

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Газета пише, що після припинення українських виплат у липні 2014 року і до середини весни 2015 року сепаратисти не могли виплачувати пенсії і зарплати. Але в квітні пенсіонери і бюджетники почали отримувати виплати в рублях.

Для переказів грошей на Донбас Кремль використовує банки в окупованій Абхазії, йдеться в статті.

Bild відзначає, що приблизно сім мільйонів 50, 100 і 500-карбованцевих банкнот потрібно кожен місяць, щоб виплатити зарплату в окупованому Донбасі.

Газета пише, що рублі потрапляють на територію України на спеціальних поїздах, які приходять раз в місяць в Суходільськ, Дебальцеве і Іловайськ. Потім їх доставляють на інкасаторських автомобілях в інші населені пункти окупованого Донбасу.