Рубль продовжив падіння: майже 79 за долар
09:57, 18 січня 2016Фінанси
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Долар та євро зросли до 78,831 рубля і 85,757 рубля відповідно.
REUTERS
Російський рубль вранці в понеділок подолав нові мінімуми відносно до американської та європейської валют на тлі падіння нафтових котирувань нижче 28 доларів по марці Brent, повідомив Прайм.
"Долар розрахунками "завтра" станом на 9:08 додав 1,07 рубля - до 78,67 рубля, курс євро - 0,97 рубля - до 85,65 рубля, випливає з даних Московської біржі", - йдеться в повідомленні.
Долар та євро оновили максимуми з грудня-2014, раніше піднявшись до 78,831 рубля і 85,757 рубля відповідно.
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Нафта з ранку торгується на рівні 28,2 долара за барель марки Brent, в понеділок вже опускалася до 27,92 долара.
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