Іранські банки повертаються до системи SWIFT

Банки Ірану, які виключені з санкційного списку Євросоюзу, будуть підключені до системи SWIFT автоматично, згідно з правилами стандартного процесу підключення (тобто по завершенню адміністративних і системних перевірок, а також необхідних технічних заходів), повідомляє ZN.ua з посиланням на сайт організації.

"Постанова ЄС скасовує не всі санкції щодо іранських банків, тому SWIFT зберігає заборону на надання спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями щодо тих іранських банків, які залишаються в списку санкцій ЄС", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Євросоюз ухвалив відключити від системи SWIFT кілька десятків іранських банків, які свого часу були визнані причетними до незаконних ядерних і ракетних розробок, в березні 2012 року. Міжнародний кооператив SWIFT базується в Бельгії і зобов'язаний підкорятися європейським санкціям.

16 січня МАГАТЕ оголосила, що Іран виконав взяті на себе міжнародні зобов'язання в рамках угоди щодо його ядерної програми, підписаного в липні минулого року. Того ж дня Європейський союз заявив про зняття всіх економічних і фінансових санкцій щодо Ірану.

Вашингтон формально скасував санкції проти Ірану, пов'язані з банківською діяльністю, морською торгівлею, постачанням сталі й у ряді інших галузей.

Читайте такожГенсек ООН привітав зняття санкцій з Ірану

У суботу, 16 січня, в Ірані були звільнені п'ять ув'язнених, які є громадянами США, в тому числі співробітник американської газети "Вашингтон пост" Джейсон Резаян. Рішення про звільнення було прийняте в рамках обміну ув'язненими із США.