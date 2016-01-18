Вкладникам "Дельта Банку" завершили масові виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати за загальним реєстром вкладників ліквідованого "Дельта Банку", які тривали з 3 грудня 2015 року по 15 січня 2016 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, значна кількість вкладників в ході виплат не звернулося в банки-агенти для отримання відшкодування, у зв'язку з чим фонд визначить подальший порядок виплат після технологічної перерви.

Фонд повідомляє, що направляти заяви про виплату відшкодування поки не потрібно, і обіцяє повідомити про строки і порядок відновлення виплат протягом тижня на своєму офіційному сайті та через відділення "Дельта Банку".

Також повідомляється, що фонд затвердив реєстр кредиторів банку, задоволення вимог яких проводитиметься за рахунок виручки від реалізації майна банку у встановленій черговості.

Фонд рекомендує кредиторам упевнитися в наявності підтвердження своїх вимог, отримавши довідку про включення до реєстру кредиторів в будь-якому діючому відділенні "Дельта Банку".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, – "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. В період тимчасової адміністрації фонд виплатив вкладникам банку 8,47 мільярда гривень відшкодування за вкладами.

У липні 2015 року Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

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"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.