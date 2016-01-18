Гривня на міжбанку впала до 24,80 за долар

У понеділок, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,60/24,80 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,7910/27,0020 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3120/0,3150 гривні/рубль.

Читайте такожГривня на міжбанку знову опустилася до 24 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 24,7500 гривні/долар, до цієї години укладено 2 угоди на суму 0,4 мільйона доларів.