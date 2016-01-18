Рубль оновив антирекорд: 85,93 за євро

Офіційний курс євро з 19 січня 2016 року встановлений Банком Росії на рівні 85,622 рубля, що на 2,3269 рубля вище чинного курсу і є рекордом за всю історію існування євро, повідомляє РБК.

"Досі максимальний офіційний курс євро був встановлений ЦБ РФ 18 грудня 2014 року: тоді один євро був прирівняний до 84,589 рубля", - зазначає видання.

Зазначається, що офіційний курс долара зріс у понеділок на 2,1 рубля. З 19 січня курс долара, встановлений ЦБ на рівні 78,6678 рубля. Вище 78 рублів офіційний курс долара після деномінації 1998 року не підіймався ще жодного разу.

У ході сьогоднішніх торгів на Московській біржі курс долара піднімався до 78,936 рубля, курс євро — до 85,93 рубля.

"Новий імпульс зниження курсу рубля надало зниження світових цін на нафту. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 роки впала нижче позначки 28 доларів. На мінімумі ціна опустилася до 27,72 долара", - йдеться в повідомленні.

"Падіння нафтових цін штовхає рубль до нових антирекордів. Ринок зломлений негативом, який іде від нафти. Трохи активніші продажі валюти експортерами протягом минулого тижня лише частково компенсували падіння рубля", - зазначає аналітик Нордеа Банку Денис Давидов.

Керівник дирекції фінансових ринків Уральського банку реконструкції та розвитку Володимир Зотов вважає, що вже цього тижня курс рубля може впасти до 80 за долар.

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"Якщо не буде ніяких дій і заяв з боку нафтового картелю і в процес не втрутиться геополітика, то нафтові котирування в середньостроковій перспективі можуть опуститися до значення 20 доларів за барель. Відповідно, рубль продовжить ослаблення щодо долара і євро", — пояснив Зотов.

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До 13:05 вартість лютневих ф'ючерсів Brent на біржі ICE становила 29,09 долара за барель, вартість долара на Московській біржі — 78,671 рубля, курс євро — 85,695 рубля.