Рубль увійшов у піке: більше 79 за долар

Під час пообідніх торгів курс долара вперше більш ніж за рік перевищив 79 рублів, досягнувши на максимумі позначки 79,161 рубля, що на 1,558 рубля вище рівня закриття попередніх торгів, повідомляє РБК.

"У попередній раз вище 79 рублів курс долара піднімався 16 грудня 2014 року, коли був зафіксований максимальний з часів деномінації 1998 року показник 80,1 рубля", - йдеться в повідомленні.

Курс євро на Московській біржі сьогодні також зростає, піднявшись на максимумі до позначки 86,26 рубля, що на 1,58 рубля вище рівня закриття попередніх торгів.

Знецінення рубля відбувається на тлі падіння світових цін на нафту. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до 27,72 долара, але потім скоректувалася, піднявшись на максимумі до 29,58 долара.

Аналітик Нордеа Банку Денис Давидов вважає, що чинників, які зараз могли б "розвернути" нафту і рубль, наразі "не проглядається".

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"Найближчою, насамперед психологічною, метою для рубля залишається відмітка в 80 рублів/долар. Новинний фон на сьогодні стриманий - американські майданчики відпочивають, а на європейських не буде значущих даних. У перспективі тижня у фокусі американська і китайська статистика, волатильність залишиться високою", - зазначив Давидов.

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До 14:50 вартість березневих ф'ючерсів Brent на біржі ICE становила 28,95 долара за барель, а вартість долара на Московській біржі - 78,99 рублів, курс євро - 86,04 рублів.