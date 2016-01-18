Інфляція в 2016 році може вдвічі перевищити прогнозовані урядом 12% - експерт

Інфляція в 2016 році може вдвічі перевищити прогнозовані урядом 12% і скласти 20-25%, прогнозує директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на прес-конференції в Києві.

"Неможливо в чотири рази знизити інфляцію протягом одного року, - сказав Дорошенко. – Тому (інфляція в 2016 році - УНІАН) 20-25% – це абсолютно реально".

Також він зазначив, що при рівні інфляції в 2015 році близько 45%, ціни на товари зросли нерівномірно. Товари повсякденного попиту значно подорожчали, і в першу чергу це стосується продуктів харчування. По цій групі товарів, за словами експерта, інфляція склала минулого року 50-70%. Наприклад, овочі протягом жовтня-листопада подорожчали на 80%, а за підсумками року їх ціна виросла більш ніж на 100%. Також стрімко росли ціни на борошно, хліб і макарони. Дорошенко зазначив, що, на його думку, в 2016 році тенденція збережеться, і найбільше ціни зростуть на ті самі групи товарів: соціальні види хліба, борошно та макарони, курятину та недороге м'ясо, соняшникову олію та молочну продукцію.

"Те, що сьогодні люди запитують, що вони ще можуть придбати – це і буде надалі дорожчати більше за все", - сказав Дорошенко.

Експерт також пов'язав це зі стрімким падінням купівельної спроможності населення.

"На сьогоднішній день рівень купівельної спроможності скочується до того, що люди більшу частину своїх грошей витрачають на продукти харчування, причому на найдешевші з них", - пояснив Дорошенко.

У той же час експерт зазначив, що ціни можуть зрости і більше, якщо уряд буде займатися популізмом у сфері соціальних виплат та друкувати гроші.

"За рахунок інфляції, насправді, виплачують всю соціальну допомогу. І якщо не буде інших джерел надходжень (крім друкування грошей - УНІАН), ми знову побачимо зростання інфляції", - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет України на 2016 рік передбачає інфляцію в 12%. Ціни в Україні в 2015 році зросли до 43,3% порівняно зі зростанням на 24,9% у 2014 році. Інфляція в минулому році досягла максимального значення за останні 20 років.

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За рік найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 рази, гарячу воду і опалення – на 78,4%, електроенергію – на 66,9%, овочі – на 66,7%, соняшникову олію та яйця – на 59,4%, безалкогольні напої – на 57,8%.