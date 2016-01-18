Нацбанк ослабив офіційну гривню на 25 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2463,7118 (18 січня - 2438,2961)

100 EUR - 2683,4749 (18 січня - 2661,1564)

10 RUR - 3,1318 (18 січня - 3,1846)

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,60/24,75 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,7990/26,9570 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3110/0,3130 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,6357 гривні/долар, до цього часу було укладено 433 угоди на суму 234,2 мільйона доларів.