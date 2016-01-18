Україна проводить 6 антидемпінгових розслідувань щодо РФ – Мінекономрозвитку

Відповідна інформація міститься у документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, розслідування стосуються азотних добрив, соди, шліфувальних кругів, деревоволокнистих плит, шиферу та виробів з пінополіуретану.

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При цьому Росія є рекордсменом за кількістю вже застосовуваних Україною антидемпінгових заходів – вони діють щодо 8 товарних груп. Друге місце за цим показником займає Китай з 4 товарними групами, третє – Киргизія з трьома, четверте – Білорусь з двома товарними групами.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень – призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. Слідом, 2 січня, Україна запровадила дзеркальні торговельні заходи, а саме – імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. З 10 січня набуло чинності ще одне рішення української влади – про повну заборону імпорту продовольства, сигарет, алкогольної продукції, продукції хімічної промисловості та залізничного устаткування російського виробництва. Заходи щодо транзиту поки що не анонсувалися. Разом з тим, Україна анонсувала переговори з ЄС та СОТ з питання заборони транзиту українських товарів через Росію.

Заява України про дискримінаційні заходи щодо українського експорту вже прийнято і оприлюднено в Секретаріаті СОТ.