Стало відомо, скільки "спрощенці" сплатили єдиного податку за минулий рік

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

«Лише в грудні обсяг платежів становив 0,7 млрд грн», - зазначили в ДФС. Основний масив платежів, як повідомили у відомстві, забезпечили фізичні особи-підприємці. Вони сплатили 6,7 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше за показник 2014 року.

«Юридичні особи-спрощенці, включаючи платників третьої й четвертої груп, з початку року сплатили до бюджету 4,2 млрд грн єдиного податку», - повідомили в ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2011 року діє спрощена система оподаткування для малого і середнього бізнесу, що дозволяє платити до бюджету єдиний податок. Умовою застосування норм спрощеного оподаткування є доход від підприємницької діяльності. Порогом такого доходу до 2015 року були 20 млн грн, однак з 2016 року його знижено до 5 млн грн.