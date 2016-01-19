Гривня на міжбанку впала до 25,15 за долар

У вівторок, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,75/25,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,8480/27,2830 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3140/0,3190 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 24,9401 гривні/долар, на цей час укладена 21 угода на суму 3,5 мільйона доларів.