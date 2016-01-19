МВФ погіршив прогноз падіння російської економіки

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) погіршили прогноз падіння економіки Росії в 2016 році, повідомляє РБК.

"Відповідно до оновленої версії прогнозу, опублікованій сьогодні на сайті МВФ, поточного року обсяг ВВП Росії скоротиться на 1%, а не на 0,6%, як передбачалося в жовтневій версії прогнозу. У документі підкреслюється, що економіка Росії продовжить перебувати в рецесії через тиск низьких цін на нафту та введених Заходом санкцій", - йдеться в повідомленні.

В МВФ також зазначили, що падіння економіки Росії чинитиме негативний вплив на інші країни СНД, частина з яких вже зіткнулася зі скороченням доходів від нафтогазового експорту і змушена додатково реформувати власні економіки. У результаті середній зростання економік країн СНД (за винятком Росії) складе в 2016 році лише 2,3%, що на 0,5 п. п. менше, ніж передбачалося раніше.

Крім того, експерти МВФ погіршили прогнози економічного розвитку низки інших країн. Так, наприклад, економіка Бразилії, за новими даними, впаде в 2016 році відразу на 3,5%, тобто на 2,5 п. п. глибше, ніж очікувалося раніше. Приріст ВВП Саудівської Аравії сповільниться на 1 п. п. – до 1,2% у 2016 році та до 1,9% у 2017 році. Економіка США в поточному році зросте на 2,6%, а не на 2,8%, як передбачалося в попередній версії прогнозу МВФ.

Загальносвітовий ВВП в 2016 році, за новою версією прогнозу, зросте на 3,4%, тоді як раніше передбачалося зростання на 3,6%.

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За даними МВФ, середня вартість нафти на світовому ринку (усереднена ціна нафти марок Brent, WTI і Dubai Fateh) у 2015 році зменшився на 47,1% - до 50,92 долара за барель. У 2016 році ціна нафти, згідно з прогнозом, може знизитися ще на 17,6% - до 41,97 долара за барель. Проте вже в 2017 році на світовому нафтовому ринку, згідно з прогнозом МВФ, має відновитися зростання цін. За підсумками 2017 році середня ціна може зрости на 14,9% – до 48,21 долара за барель.