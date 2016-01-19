В обмінниках курс долара перевищив 27 гривень

Найчастіше валюту продають за курсом від 27,00 до 27,40 гривень за долар, повідомляє Finance.ua.

"Максимальний курс продажу долара становить 28,10 UAH/USD. Найчастіше зустрічаються пропозиції з продажу з курсами від 27,00 до 27,40 гривень за долар", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" у 6 разів перевищує "Продам" (58,28 мільйона і 9,22 мільйони гривень відповідно).

Протягом сьогоднішніх торгів на українському міжбанку гривня постійно знецінюється, станом на 12:00 курс долара США склав 25,15 гривні.

Крім того, середньозважений курс долара, за даними Нацбанку, склав 24,63 гривні і незабаром може перевищити позначку в 25 гривень.