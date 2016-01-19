Україна відправляє вантажі через Росію до Казахстану за допомогою спецконвоїв - торгпред

Україна в рамках подолання наслідків транзитного ембарго Росії щодо українського експорту до третіх країн, введеного з 4 січня поточного року, організувала спеціальний конвой для українських автомобілів для проходження по території Росії.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

За її словами, перший такий конвой був організований для 8 автомашин, які прямують до Казахстану.

"Сьогодні пішов перший конвой - 8 машин по території Російської Федерації. Ми стежимо за цим, щоб зрозуміти, чи ми можемо рухатися далі і чи дійдуть вони до кордону Російської Федерації з Казахстаном. Вартість конвою 350 доларів за одну машину. В конвої - 7-8 машин. Попередня інформація: конвої будуть йти не кожен день, - сказала Микольська. - Але Росія і далі блокує експорт. У них з'являється додаткова умова: українські водії в наших автомобілях можуть заїжджати через прямі пункти пропуску, а не через пункти пропуску в Білорусі, наприклад. Вимога російської сторони - наймайте російських водіїв".

Читайте такожУкраїна поки не збирається вводити заборону на транзит російських товарів

Раніше міністр економрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус повідомив, що всі 25 пунктів пропуску на українсько-російському кордоні, включаючи 9 пунктів пропуску в зоні АТО, повністю закриті для українського експорту в Казахстан. Для транзиту використовуються два пункти пропуску через Білорусь, однак і ці пункти не гарантують проходження товарів.