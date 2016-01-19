Україна поки не збирається вводити заборону на транзит російських товарів
Україна є добропорядним членом СОТ і не збирається блокувати транзит по території України.
Україна не розглядає поки можливостей введення заборони транзиту російських товарів по своїй території, оскільки такі заходи суперечать правилам СОТ, сказала торговий представник України Наталія Микольська.
"Україна є добропорядним членом СОТ. І на даний момент у нас немає намірів блокувати транзит по території України", - сказала Микольська.
Разом з тим, вона підкреслила, що Україна перебуває у вкрай непростій ситуації, і тому вона змушена синхронізувати свої кроки зі своїми торговими партнерами і працювати в рамках існуючих угод.
Читайте такожРосія повністю припинила транзит українських товарів через свою територію
"Ми в нестандартній ситуації, і я кажу про те, що є на сьогодні. Якими будуть далі дії Російської Федерації, ми не знаємо", - сказала Микольська.