Україна піднялася на 17 позицій у рейтингу офшорів для бізнес-послуг

Україна піднялася на 17 позицій у щорічному рейтингу привабливих офшорів для бізнес-послуг та операцій від провідної консалтингової компанії ATKearney, посівши 24 місце.

Оновлений рейтинг опубліковано на сайті компанії.

При цьому ключовими перевагами України аналітики називають фінансову привабливість та освічену дешеву робочу силу.

Негативним фактором для нашої країни при цьому є погані умови для ведення бізнесу.

Україна в рейтингу випередила Британію, що займає 25 місце. Разом з тим, очолюють список привабливих країн Індія та Китай, а Польща займає 10 місце.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти до ТОП-20.

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Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу Doing Business, посівши 83 місце. Експерти Всесвітнього банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу. Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.