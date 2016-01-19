МВФ підтвердив свої прогнози по світовій економіці

Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання світової економіки в 2016 році на рівні 3,4% і поліпшив прогноз зростання на 2017 рік - до 3,6% з 3,4%.

Про це йдеться в оновленому огляді світової економіки (World economic outlook), опублікованому на сайті організації.

"Зростання світової економіки, яке, за поточними оцінками, склало 3,1% в 2015 році, прогнозується на рівні 3,4% у 2016 році і 3,6% у 2017 році. Пожвавлення світової активності буде поступовішим, ніж очікувалося в жовтні 2015 року", - підкреслили у Фонді.

У МВФ зазначили, що в країнах з розвиненою економікою зростання буде нерівним, а країни, що розвиваються, і ринки продовжать тенденції 2015 року і зіткнуться з новими труднощами.

"Уповільнення зростання і перебалансування в економіці Китаю, зниження цін на біржові товари та напруженість в деяких великих країнах з ринком, що формується, будуть продовжувати негативно позначатися на перспективах зростання в 2016-2017 роках", - йдеться в огляді МВФ.

"Ризики для світових перспектив все ще зміщені в бік зниження зростання і пов'язані з тривалими коригуваннями у світовій економіці: загальним уповільненням зростання в країнах з ринком, що формується, перебалансіровка в Китаї, зниженням цін на біржові товари та поступовим посиленням незвично м'яких грошово-кредитних умов у США. Якщо труднощі, пов'язані з такими ключовими процесами, не будуть успішно подолані, світове зростання може уповільнитися", - відзначає Фонд.

В МВФ також звернули увагу, що економіка країн з ринком, що формується, за прогнозом, зростатиме в цілому стабільними темпами, хоча і з деяким уповільненням в 2016 році.

"Очікується, що країни СНД будуть відчувати вплив рецесії в Росії і геополітичної напруженості в регіоні, а також, в деяких випадках, і внутрішніх структурних недоліків і низьких цін на нафту. За прогнозом, зростання в цих країнах буде невеликим в 2016 році, але прискориться в 2017 році", - йдеться в огляді МВФ.

Раніше МВФ спрогнозував, що в цілому економіки країн СНД, без урахування Росії, зростуть на 2,3% в 2016 році, і на 3,2% - у 2017 році.

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Як повідомляв УНІАН, головний кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду - на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році - зростання не зможе перевищити 1%.