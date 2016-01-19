Кредиторам "Дельта Банку" другої та третьої черги почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати кредиторам "Дельта Банку", повідомила прес-служба фонду.

"Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 січня 2016 року №4 уповноваженою особою фонду на ліквідацію АТ "Дельта Банк" розпочато задоволення вимог кредиторів другої та третьої черги згідно зі статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому виплати будуть здійснюватися в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки кредиторів, починаючи з 14 січня 2016 року та до повного погашення заборгованості.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати за загальним реєстром вкладників ліквідованого "Дельта Банку", які тривали з 3 грудня 2015 року по 15 січня 2016 року включно.

8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду протягом всієї історії банківської системи України, – "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. В період тимчасової адміністрації фонд виплатив вкладникам банку 8,47 мільярда гривень відшкодування за вкладами.

У липні 2015 року Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

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Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.