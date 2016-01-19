Bloomberg включив Україну до Топ-50 інноваційних економік світу

У першій п'ятірці рейтингу з інноваційними економіками крім Південної Кореї опинилися Німеччина, Швеція, Японія та Швейцарія, повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg.

"Південна Корея лідирує в рейтингу, набравши 91,31 пункту. Такий результат країна досягла завдяки отриманню високих оцінок відразу за кількома критеріями оцінювання. Друге місце у Німеччини (85,54 пункту), третє — Швеції (85,21). На четвертому місці опинилася Японія (85,07), замикає топ-5 Швейцарія (84,96)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс розраховувався на основі семи оцінок - витрат на інновації та дослідження, продуктивність, ефективність, концентрацію досліджень, дослідників і високотехнологічних компаній, реєстрацію патентів.

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"У топ-10 рейтингу - Сінгапур, Фінляндія, США (восьме місце), Данія і Франція. Друга у світі за величиною економіка Китаю – посіла 21-е місце. Росія зайняла 12-е місце, опинившись між Ізраїлем (11-е) і Австрією (13-е). Україна посіла 41 місце в рейтингу (набравши 56,77 пунктів), а замкнув список Топ-50 Казахстан", - підкреслює видання.