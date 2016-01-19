Нацбанк ослабив офіційну гривню до 24,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2484,4282 (19 січня – 2463,7118)

100 EUR – 2700,0766 (19 січня – 2683,4749)

10 RUR – 3,1654 (19 січня – 3,1318)

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,25 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 27,2450/27,5140 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3160/0,3200 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8443 гривні/долар, до цього часу було укладено 428 угод на суму 215,22 мільйона доларів.