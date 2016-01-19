Абромавичус озвучив прямі втрати українських експортерів від російських торговельних санкцій

Прямі втрати українських експортерів від російських торговельних санкцій, запроваджених з початку 2016 року, становитимуть 420-600 млн дол., втрати від прямого товарного ембарго - 98 млн дол., повідомив у ході брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

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«Прямі втрати українських виробників у вигляді втраченої виручки лише за ембарго - 98 млн дол. Це одна цифра. Загалом, у тому числі через підвищення тарифів (і мит - УНІАН) ми оцінюємо, що недоотримання виручки українськими виробниками має бути в розмірі від 420 до 600 млн дол.», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані і запроваджені Російською Федерацією у відповідь на набрання чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода запрацювала в повному обсязі з 1 січня 2016 року. Тоді ж набули чинності російські торгові обмеження, включаючи повну заборону на імпорт українського продовольства. З 4 січня набула чинності заборона на транзит українських товарів по території Росії.