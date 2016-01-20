Порошенко під час економічного форуму у Давосі проситиме розширення фінансування МВФ – експерт

Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає "Радіо Свобода".

"Очевидно, що без коштів МВФ Україна не може ні стабілізувати курс гривні, ні виконувати бюджетні статті, навіть так звані захищені бюджетні статті. Україна проситиме або прискорення виплати чергового траншу, або взагалі розширення програми з МВФ", – наголосив він.

При цьому, зазначає економіст, не варто очікувати конкретних домовленостей під час зустрічей у Давосі.

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Нагадаємо, у швейцарському Давосі відкривається 46-а сесія Всесвітнього економічного форуму, яка триватиме з 20 по 23 січня. Участь у заході візьме і президент України Петро Порошенко. Він планує зустрітися зокрема з керівниками Міжнародного валютного фонду та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Утім, експерти наголошують, що зважаючи на останні міжнародні події, тема України наразі не стоятиме на передньому плані цього заходу.