Рубль оновив антирекорд до євро

Відразу після початку торгів у середу євро досяг позначки в 87,10 рубля, що є найвищим показником з грудня 2014 року, повідомляє РБК.

Разом з тим зазначається, що долар на відкритті знову перевищив відмітку в 79 рублів, досягнувши показника в 79,40 рублів.

Падіння рубля відбувається на тлі зниження цін на нафту. Станом на 10:12 вартість бареля північноморської Brent опустилася до 28,16 долара, що близько до добового мінімуму.