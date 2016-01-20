Рубль оновив антирекорд до євро
09:44, 20 січня 2016Фінанси
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Біржовий курс євро перевищив 87 російських рублів.
REUTERS
Відразу після початку торгів у середу євро досяг позначки в 87,10 рубля, що є найвищим показником з грудня 2014 року, повідомляє РБК.
Разом з тим зазначається, що долар на відкритті знову перевищив відмітку в 79 рублів, досягнувши показника в 79,40 рублів.
Падіння рубля відбувається на тлі зниження цін на нафту. Станом на 10:12 вартість бареля північноморської Brent опустилася до 28,16 долара, що близько до добового мінімуму.
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