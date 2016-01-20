Bank of America розрахував курс рубля для бездефіцитного бюджету РФ

При падінні ціни на нафту до $25 за барель для бездефіцитного виконання російського бюджету на 2016 рік долар повинен коштувати 210 рублів. Для виконання бюджету з дефіцитом 3%, який в Росії в грудні назвали "максимальним", долар має коштувати 140 рублів, підрахували економісти Bank of America Merrill Lynch, повідомляє РБК.

"В середині січня глава російського Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв повідомив, що відомство розробляє стресовий сценарій, згідно з яким ціна бареля нафти впаде до $25", - йдеться в повідомленні.

З початку року нафта марки Brent подешевшала на 20%, вперше з 2004 року опустившись нижче $28 за барель. Курс долара при цьому пробив позначку 79 рублів, євро виріс до 86 рублів. В останній раз вище 79 рублів долар піднімався 16 грудня 2014 року, коли був зафіксований максимальний з часів деномінації 1998 року показник — 80,1 рубля.

Нафтові аналітики найбільших інвестиційних банків на початку року знизили свої прогнози щодо нафти. Societe Generale знизив свій прогноз щодо вартості Brent на $11,25, до $42,5 у 2016 році. Експерти ING знизили базовий прогноз вартості нафти марки Brent на 2016 рік з $45-60 до $35-55 за барель. Bank of America Merrill Lynch переглянув свій прогноз щодо вартості Brent в 2016 році з $50 до $46 за барель. Аналітики Газпромбанку переглянули свій прогноз за ціною на нафту в 2016 році з $50 до $38,3 за барель. Курс долара, на їхню думку, на кінець 2016 року складе 72,3 рубля.

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За оцінкою Barclays, середньорічна ціна на нафту в 2016 році складе $37 за барель (проти попереднього прогнозу в $60 за барель). Аналітики цього банку Кевін Норріш і Майкл Коен у своєму огляді писали, що у зв'язку з помітним погіршенням ситуації на нафтовому ринку до початку 2016 року змушені внести коригування в прогноз нафтових цін.

"Хоча ми як і раніше очікуємо підвищення цін на нафту в другій половині 2016 року, ми бачимо, що зростання почнеться з більш низьких рівнів, ніж передбачалося раніше, і буде повільніше", — йдеться в огляді.