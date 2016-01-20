Заступник міністра економрозвитку Корж подав у відставку заради повернення в бізнес

Про це повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

Читайте такожМінекономрозвитку залучить незалежних аудиторів до перевірок експортно-імпортних операцій держкомпаній

«Як і більшість моїх колег, я прийшов у владу з бізнесу, розглядаючи цей крок як свою волонтерську допомогу країні. Сьогодні я готовий повернутися в реальний бізнес. Я з гордістю працював у найбільш реформаторській команді в уряді, і буду радий продовжити співпрацю і в майбутньому, - цитує прес-служба Коржа. - Вважаю, що мій досвід та ідеї, напрацьовані за цей рік, можуть стати в нагоді в реформі управління державними підприємствами. Зокрема, я розглядаю можливість взяти участь у конкурсі на управління одним з державних промислових підприємств або продовжити роботу в наглядових радах наших найбільших держкомпаній».

Коментуючи відставку Коржа, міністр економрозвитку Айварас Абромавичус висловив подяку за виконану роботу. «Я і наша команда вдячні Руслану за те, що він свого часу взявся за дуже складну ділянку роботи. Його досвід створення і впровадження стратегій змін був дуже корисним для нас, адже реформа державних підприємств була і залишається одним із наших пріоритетів. Професійні керівники такого рівня зараз дуже потрібні держкомпаніям», - сказав Абромавичус.

Коржа було призначено на посаду 4 лютого 2015 року.