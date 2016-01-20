Курс російського рубля впав нижче 80 за долар

Курс долара на Московській біржі в ході торгів 20 січня досяг 80 рублів. До 11:10 угоди з валютою США здійснювалися за 79,99 рубля, повідомляє Slon.ru.

"Біржовий курс євро до того ж часу закріпився вище 87,5 рубля. Обидві валюти продовжують оновлювати максимуми до рубля більше ніж за рік – з грудня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російський рубль почав поточний тиждень падінням відносно долара та євро на тлі здешевлення нафти напередодні публікації даних про запаси вуглеводнів в США.

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Березневі ф'ючерси на Brent вранці 20 січня подешевшали на 2,3% до $28,2 за барель, а вдень опустилися нижче $28. Вартість бареля нафти WTI впала нижче $29.