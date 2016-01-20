Кабмін затвердив розширений перелік російських товарів, що потрапляють під ембарго

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 20 січня, затвердив розширений перелік товарів російського виробництва, заборонених до ввезення на територію України.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він повідомив, що оновлений і розширений перелік включає понад 70 товарних позицій.

"Сьогодні Кабінет міністрів приймає рішення схвалити розширення переліку товарів, які заборонені до ввезення з Російської Федерації. Мова йде про додатковому списку в більш ніж 70 товарних груп. Це контрзаходи на економічну агресію Російської Федерації. І ми далі будемо захищати свій внутрішній ринок", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання. Крім того, Україна ввела мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

Вимога переглянути та розширити перелік російських товарів, що потрапляють під заборону на імпорт, висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на попередньому засіданні уряду. Торговельне ембарго є "дзеркальною" заходом української влади у відповідь на агресивні торговельні дії Росії, яка з початку поточного року також запровадила повне ембарго на продовольчий експорт, підняла мита на імпорт інших товарних груп, що постачаються з України в Росію, а також ввела повну заборону на транзит українських вантажів по території Росії в бік країн Середньої Азії. Україна вважає дії Росії політично мотивованими та зумовлено виключно набранням чинності з 1 січня поточного року Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Україна вже заручилася підтримкою своїх дій в Євросоюзі, а також направила відповідну ноту в Секретаріат СОТ. Нота України про дискримінаційних діях Росії буде розглянуто, як очікується, у ході Генеральної ради СОТ у другій половині лютого.