Гривня зміцнилася на міжбанку відразу на 55 копійок
12:42, 20 січня 2016Фінанси
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Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 24,48/24,70 гривні/долар.
Гривня зміцнилася на міжбанку одразу на 55 копійок / rodniknews.in.ua
У середу, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,48/24,70 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,8250/27,0660 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3060/0,3090 гривні/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 24,6683 гривні/долар, до цього годині укладено 73 угоди на суму 26,6 мільйона доларів.
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