Яценюк збирає Раду з фінансової стабільності, щоб стримати інфляцію та обговорити курс

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціює засідання Ради з фінансової стабільності, присвячене питанням стабілізації валютного курсу і стримування інфляції в Україні.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

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Як очікується, засідання відбудеться після повернення української урядової делегації з Давоса, де сьогодні, 20 січня, відкрився щорічний Всесвітній економічний форум.