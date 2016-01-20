СОТ в лютому розгляне скаргу України на Росію - торгпред

Генеральна рада Світової організації у другій половині лютого розгляне скаргу України на зупинку транзиту з боку Російської Федерації, заявила торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Кабінету міністрів у середу.

“Ми очікуємо, що це питання (зупинки транзиту - УНІАН) буде розглядатися Генеральною радою СОТ у другій половині лютого. Ми разом з нашими партнерами, які постраждали від цього, а також Європейським Союзом, американськими партнерами та іншими, які підтримують позицію України про незаконність дій Російської Федерації, будемо піднімати це питання і вимагати скасування заборони транзиту", - сказала вона.

При цьому Микольська зазначила, що СОТ не має повноважень щодо застосування санкцій щодо Росії, проте наступним кроком України все ж таки буде напрямок позову в організацію.

"В даному випадку ми вважаємо, що наступним нашим кроком буде направлення позову, звернення до процедури щодо врегулювання протиріч", - підкреслила торгпред.

За словами Микольська, метою позову стане привернення уваги міжнародних партнерів до незаконних заходів з боку РФ, а також пошук компенсаторів втрати російського ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 6 січня направила членам Світової організації торгівлі (СОТ) заяву про торговельної дискримінації з боку Росії, включаючи ембарго і обмеження транзиту.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Слідом, 2 січня, Україна ввела «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період в 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.