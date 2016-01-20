СОТ в лютому розгляне скаргу України на Росію - торгпред

13:23, 20 січня 2016
Фінанси
204
оновлено

Скаргу буде розглянуто у другій половині лютого.

REUTERS

Генеральна рада Світової організації у другій половині лютого розгляне скаргу України на зупинку транзиту з боку Російської Федерації, заявила торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Ми очікуємо, що це питання (зупинки транзиту - УНІАН) буде розглядатися Генеральною радою СОТ у другій половині лютого. Ми разом з нашими партнерами, які постраждали від цього, а також Європейським Союзом, американськими партнерами та іншими, які підтримують позицію України про незаконність дій Російської Федерації, будемо піднімати це питання і вимагати скасування заборони транзиту", - сказала вона.

При цьому Микольська зазначила, що СОТ не має повноважень щодо застосування санкцій щодо Росії, проте наступним кроком України все ж таки буде напрямок позову в організацію.

"В даному випадку ми вважаємо, що наступним нашим кроком буде направлення позову, звернення до процедури щодо врегулювання протиріч", - підкреслила торгпред.

За словами Микольська, метою позову стане привернення уваги міжнародних партнерів до незаконних заходів з боку РФ, а також пошук компенсаторів втрати російського ринку.

Читайте такожУкраїна поки не збирається вводити заборону на транзит російських товарів

Як повідомляв УНІАН, Україна 6 січня направила членам Світової організації торгівлі (СОТ) заяву про торговельної дискримінації з боку Росії, включаючи ембарго і обмеження транзиту.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Слідом, 2 січня, Україна ввела «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період в 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter