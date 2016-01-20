Експерт спрогнозував, коли курс гривні зміцниться до долара

Екс-заступник керівника Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко прогнозує зміцнення курсу гривні до долара у другому кварталі 2016 року.

"За моїми розрахунками, з другого кварталу є всі підстави для зміцнення гривні", - сказав він під час брифінгу.

Згідно з оцінками Савченко, в першому кварталі року очікується зростання курсу, однак він не перевищить 26-28 гривень за долар.

"Якщо не буде грубих помилок Національного банку і Кабінету міністрів, то курс нижче 28 впасти просто не може", - заявив він.

Також експерт зазначив, що за умови незмінності економічної, монетарної та валютно-курсової політики курс гривні до кінця року складе близько 25 гривень за долар.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит бюджету на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на рівні 12%, інфляцію в 12%, курс гривні на рівні 24,1 гривні за долар і обсяг витрат на оборону в обсязі близько 113 мільярдів гривень.

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Глава НБУ Валерія Гонтарєва наприкінці грудня 2015 року заявляла, що прогноз курсу гривні на 2016 рік, закладений в державний бюджет, є реалістичним, тим не менш, існують ризики, які можуть перешкодити його реалізації, серед яких вона виділила ризики погіршення зовнішньої кон'юнктури світових ринків, особливо продовження зниження цін на сталь і зернові, і розпочатий ФРС США цикл підвищення ставок, що створює тиск на валюти країн, які розвиваються.